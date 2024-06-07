Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yerinden bir dakikalık söz alarak Polis Moral Eğitim Merkezi ve Bahçelievler Polis Karakolu’nu gündeme taşıdı.

Tahtasız, “İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'dan iktidar milletvekillerinin verdiği seçim sözlerine sahip çıkmasını, polis moral eğitim merkezi ve Bahçelievler Polis Karakolunun bir an önce ihalesinin yapılarak Çorum halkının hizmetine sunulmasını talep ediyoruz” dedi.

Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi’nin temelinin 1994 yılında atıldığını ve son 25 yıldır çürümeye terk edildiğini hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“ÇORUM HALKI KANDIRILIYOR”

“1994 yılında temeli atılan, geçmiş dönemin parasıyla 8 milyon TL harcama yapılan, yüzde 80'i bitirilen ancak çürük raporu verildiği için yirmi beş yıldır çürüyen Çorum Polis Moral Eğitim Merkezinin ihalesi bir türlü yapılmıyor. Çorum ittifakı Çorum milletvekilleri ihale müjdesini 27 Aralık 2023 yılında vermişlerdi. 2024 yılında yapılan 2 ihalenin de ödeneğin üzerinde olması nedeniyle iptal edildiğini öğrendik. Milyonlarca lira para harcanan binalar çürüyor, devletin parası heba oluyor. Çorumlular olarak ilimizin gelişmesine katkıda bulunacak Polis Moral Eğitim Merkezinin tasarruf tedbirlerine takılmadan, gerekli ödenek ayrılarak bir an önce ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. Öte yandan, 2022 yılında tekrar hizmete gireceği açıklanan Bahçelievler Polis Karakolunun arsası hâlâ boş duruyor. ‘İhalesi yapıldı, yapılacak.’ diye Çorum halkı kandırılıyor.”