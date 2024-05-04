Liseli Gençler B kategorisinde erkeklerde Özel Çorum Ada Koleji kızlarda ise Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi birinciliği kazandı.

Erkeklerde üç okulun mücadele ettiği B gençlerde Çorum Ada Anadolu Lisesi antrenör Murat Çalışkan yönetiminde Kenan Asaf Erdem, Adil Yiğit Köse, Çınar Bal, Ömer Yiğit Sezer, Kerem Çimen, Semih Özçam, Deniz Özkubat, Yusuf Mert Karacaköy, Mustafa Çağan Duran, Barış Peksoylu’dan oluşan kadrosu ile iki rakibini de yenerek birinci oldu.

Mehmetcik Anadolu Lisesi Ahmet Emir Çenesiz, Ege Özateş, Kayra Alp Boyacı, Necdet Uğurlu, Mustafa Mertek, Mustafa Arda Yurdakul, Mete Han Demir, Mehmet Emin Çenesiz ve Arda Emir Demirparmak’dan oluşan takımı ile ikinci maçında Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’ni 60-40 yenerek ikinci olurken Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Ahmet Selim Eser, Selim Tellioğlu, Alperen Bolat, Ahmet Akkaya, Yiğit Efe Celep, Ahmet Selim Yoludoğru, Ahmet Göktuğ Akbulut, Melih Efe Aslan, Abdullah Eren Akyel ve Ali Hakan Maz’lı kadrosu ile üçüncü oldu.

İki takımın mücadele ettiği Liseli Gerç Kızlar B’de ise ise Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Hilal Nil Çetin, Melis Özel, Nisa Yiğit, Yağmur Gelgör, Merve Dölcü, Elif Ela Akyüz, Asme Didar Şahinbaş, Melisa Aslan, Hatice Kübra Büğrüoğlu, Betül Öztürk ve Zümra Engin’li kadrosu ile Bahçelievler Anadolu Lisesi’ni 49-27 yenerek birinciliği kazandı.

Bahçelievler Anadolu Lisesi ise Yaren Köymen, Zehra Serttaş, İrem Korkmaz, Belinay Türksal, Tülin Yılmaz, Pelinsu Savur, Aybeniz İpekci, Burçin İrdeli, Aleyna Nur Sezek ve Esen Yıldırım’lı kadromu ise ikincilik kupasını aldı.