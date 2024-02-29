Okullu Küçükler Basketbol’da kızlarda Abdulhamit Han erkeklerde ise 23 Nisan Ortaokulu takımları şampiyon oldu.

Üç okulun mücaele ettiği küçük kızlar basketbol il birinciliğinde Abdulhamid Han Ortaokulu ilk iki maçını kazanarak şampiyonluğu garantilemişti.

İl birinciliğinin son gününde 23 Nisan Ortaokulu ile Mustafa Kemal Ortaokulu ikincilik üçüncülük maçında karşılaştı.

23 Nisan Ortaokulu maçtan 44-31 galip ayrılarak ikincilik kupasını alırken Mustafa Kemal Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Okullu Küçük Erkekler basketbol il birinciliğinde dört okul mücadele etti. İlk iki maçını kazanan 23 Nisan Ortaokulu son maçında Özel Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı.

23 Nisan rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun sonunda rakibini 45-18 yenerek üç maçından da galibiyet ile ayrılarak şampiyon oldu.

İl birinciiliğinde son maçta Mustafa Kemal Ortaokulu, Bahçelievler Ortaokulu önünde 40-24 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ise bu mağlubiyetle dördüncü oldu.