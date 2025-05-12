Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Başkanlığı tarafından psikolojik danışmanlara yönelik ‘Pozitif Psikoterapi Temelli Akran Süpervizyonu’ eğitimleri başladı.

Rehberlik Araştırma Merkezi’nde gerçekleşen eğitimin açılış programına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu ve Türk PDR Derneği İl Başkanı Aykut Aydemir de katıldı.

AYDEMİR: EĞİTİM 8 HAFTA SÜRECEK

Programın açılış konuşmasını yapan Türk PDR Derneği İl Başkanı Aykut Aydemir, pozitif psikoterapi temelli akran süpervizyonu grup çalışmalarına liderlik etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi: “Yüksek lisans tez konumu belirlerken beni içine alan bir kavramla tanışmıştım. Merhamet yorgunluğu. Bu kavramdan yola çıkarak psikolojik danışmanların sahada yaşayabileceği olası problemleri değerlendirip tez konumu belirlemiştim: Psikolojik danışmanların mesleki tatmin, tükenmişlik ve merhamet yorgunluğu düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.

Çalışmamın sonunda öneri olarak sunduğum bir çalışmayı bugün, burada gerçekleştiriyor olmanın heyecanı içerisindeyim. Bu şansı bizlere sağladığı için Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederim.”

‘ÇALIŞMA SEMPOZYUMLA TAMAMLANACAK’

Eğitimin iki grup halinde toplam 24 psikolojik danışman ile sekiz hafta boyunca süreceğini belirten Aydemir, “Ön test, ara test ve son test değerlendirmesi ile sürecin ilerleyişi bilimsel açıdan takip edilerek çalışmanın işlevselliği değerlendirilecektir. Bu hususta çalışmadan beklenen sonuç sahada aktif çalışan psikolojik danışmanların mesleki tatmin düzeyinin artması, tükenmişlik ve merhamet yorgunluğu düzeylerinin ise düşmesidir.

Bu çalışma, ilimizde Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk PDR Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan 1. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu’nda katılımcıların panelist olarak deneyimlerini paylaşacağı bir süreçle son bulacaktır” dedi.

ARMUTCU: ÖNEMLİ BİR UYGULAMA

Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu da psikolojik danışman akran süpervizyonu gruplarının, mesleki deneyim ve gelişime sahip meslektaşların bir lider eşliğinde yapılandırılmış bir süreci deneyimlemesi ve birbirlerine geri bildirimler sunarak etkileşimde bulunmalarını hedefleyen önemli bir uygulama olduğunu söyleyerek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu süreç, yalnızca bilgi alışverişi değil, aynı zamanda duygusal dayanışma ve mesleki doyum açısından da büyük bir fırsattır. Katılımcı arkadaşlarımız, kendi alanlarında edindikleri deneyimleri paylaşarak hem kendilerini hem de birbirlerini geliştirme şansı bulacaklardır.

Yürütülen bu çalışma, bir yüksek lisans tezine dayanmaktadır ve psikolojik danışmanların mesleki tatmini, tükenmişlik düzeyleri ve merhamet yorgunluğu konularında olumlu gelişmeler sağlamayı hedeflemektedir. Sekiz oturumluk bu süreçte, sosyal faaliyetler, grup içi paylaşımlar ve etkileşimli etkinlikler yoluyla tükenmişliğin azaltılması, mesleki tatminin artırılması amaçlanmaktadır. Sürecin sonunda pozitif psikoloji sempozyumunda düzenlenecek bir panelle, katılımcılarımızın deneyimlerini paylaşmalarını ve böylece bu kıymetli sürecin bilimsel ve duygusal olarak taçlandırılmasını hedefliyoruz. Ön test, ara test ve son test ile desteklenecek bu süreç, aynı zamanda bilimsel açıdan da değerlendirilerek ilgili kongrelerde paylaşılacaktır.”

DEMİR: PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR EĞİTİM SİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN

Son olarak kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ise eğitim sisteminin en önemli yapı taşlarından birinin, öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarını destekleyen psikolojik danışmanlar olduğunu vurgulayarak, mesleki dayanışma ve gelişimin bir arada yürütüldüğü bu tür çalışmaları kıymetli bulduğunu ifade etti.

Psikolojik danışman akran süpervizyonu gruplarının, benzer mesleki deneyime ve gelişim düzeyine sahip danışmanların bir lider rehberliğinde yapılandırılmış bir süreçte buluşarak, birbirlerine geri bildirim sundukları ve etkileşimde bulundukları önemli bir platform olduğunu belirten Tahir Demir, “Bu uygulama, hem mesleki hem de kişisel açıdan bir destek sistemi oluşturarak danışmanlarımızın güçlenmesine katkı sunmaktadır.

‘BU ÇALIŞMALAR DANIŞMANLARIMIZIN HEM PROFESYONEL

HEM DE İNSANİ YÖNLERİNE DOKUNACAK’

Bugün başlattığınız bu süreç, yalnızca bir gelişim programı değil; aynı zamanda yüksek lisans düzeyinde bir bilimsel çalışmanın da parçasıdır. Süreç boyunca yapılacak çalışmaların; mesleki tatminin artmasına, tükenmişlik düzeylerinin düşmesine ve psikolojik dayanıklılığın güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca bu çalışmalar, sosyal etkinlikler ve paylaşımlarla da desteklenerek danışmanlarımızın hem profesyonel hem de insani yönlerine dokunacaktır” diye konuştu.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Programın sonunda düzenlenecek panel ve bilimsel değerlendirme sürecinin bu çalışmayı daha da anlamlı hale getireceğini söyleyen Demir, “Bu tür bilimsel tabanlı uygulamaların yaygınlaşmasını ve desteklenmesini önemsiyoruz. Bu tür çalışmalarda her zaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yanınızda olduğunuzu belirtmek isterim.

Ayrıca tüm çalışmalarımızda bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cemil Cağlar Bey’e de ayrıca teşekkür ederim. Yine emeği geçen tüm akademik paydaşlara ve katılımcılara teşekkür ediyor, bu değerli sürecin hepimiz için faydalı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.