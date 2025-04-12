Eğitim-İş Çorum Şubesi proje okulları ile ilgili protesto eylemi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okulları kapsamında “Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirmesi” sonuçlarına göre yapılan kritere dayalı olmayan, liyakatsiz ve kayırmacı atamaları protesto ettiklerini belirtti.

Proje okullarının kapatılmasını isteyen Tuba Üreyen, “MEB, proje okulu atamalarındaki kritere dayalı olmayan keyfi atamaları iptal etmeli, kayırmacılığa son vermelidir” dedi.

Basın açıklamasına Şube Başkanı Tuba Üreyen, sendika yönetim kurulu üyeleri ile Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak katıldı.

Tuba Üreyen konuşmasında, “Okulları, öğretmen ve öğrencileri proje, nitelikli, niteliksiz adıyla ayırmaktan derhal vazgeçin. Okulların sahibi değilsiniz, buralar sizin şirketleriniz değil, eğitimde eşitliği, adaleti, hakkı ve liyakati öncelemek, sağlamak MEB’in asli görevidir” ifadesini kullandı.

Tuba Üreyen, açıklamasında şunları dile getirdi:

“MEB’e açık çağrımızdır: Okullar arasında “özel program ve proje uygulama okulu” ayrımına son veriniz. Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme süreçlerini; tüm eğitim kurumlarını kapsayacak şekilde tek bir yönetmelikle yasallık, belirlilik, objektiflik ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hale getiriniz. Liyakati ve şeffaflığı esas alan bir sistem oluşturunuz. Yönetmelikte yer almayan yöntemler hakkında öğretmenleri zamanında ve açık şekilde bilgilendiriniz. Proje okullarına öğretmen atamalarında torpilin, adaletin ve hakkaniyetin geçerli olmasını sağlayınız. Bugün eğitimi gerçek amacından uzaklaştırdınız. Sınav odaklı sisteminiz başarısız oldu. Öğrencileri “nitelikli” ve “niteliksiz” diye ayırırken; öğretmenleri ve yöneticileri keyfi şekilde atamak isteğiniz artık gizlenemez hale geldi. MEB, proje okulu atamalarındaki objektif kritere dayalı olmayan keyfi atamaları derhal iptal etmeli, kayırmacılığa son vermelidir. Yönetici görevlendirme ve öğretmen atamalarında şeffaf bir sistem oluşturulmalıdır. Mevzuatlarda hukuk devletinin temel ilkelerinden yasallık, belirlilik, objektiflik ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalınarak, liyakatı esas alan ölçütlerle atamalar yeniden yapılmalıdır. Eğitim-İş hem toplumsal hem de mesleki sorunlarda mücadelenin öncüsüdür, öncüsü olmaya devam edecektir.”