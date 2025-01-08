Afyonkarahisar'da yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 121 kilometre hız sınırı olan yolda 123 kilometreyle radara yakalanan sürücüye kesilen 1506 TL ceza, mahkeme tarafından iptal edildi.

Karara gerekçe olarak ise Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı'nın 'Karayollarında Hız' adlı kitabında radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemlerinin 1-2 km/saat hata payıyla ölçüm yapabildikleri ve radar sisteminin çevresel faktörlerden daha fazla etkilenerek hız ölçümünde hata payının artabildiğinin vurgulanması gösterildi.

İzmir'de yaşayan işçi emeklisi Sabahattin Şen, geçen yıl 28 Temmuz'da Konya'daki akrabalarını ziyaretten dönerken, otomobiliyle hız limiti yüzde 10 yasal tolerans payıyla 121 km/s olan Afyonkarahisar-Çay kara yolunda radara yakalandı. Saatte 123 kilometre hızla gittiği tespit edilen Şen'e 1506 TL ceza kesildi. Hız sabitleyici kullandığını ve hız ihlali yapmadığını belirten Şen, avukatı Mehmet Harun Elçi aracılığıyla, 14 Ağustos'ta Çay Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup cezanın iptalini istedi. Avukat Elçi, dilekçesinde hız ölçümünde hata payı olabileceğine dikkati çekti. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul edip, 2 kilometreyle hız sınırını aşan Şen'e verilen cezayı iptal etti. Karar 28 Aralık'ta tebliğ edildi.

Kararda, "Radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemlerinin 1-2 km/s hata payıyla ölçüm yapabildikleri ve radar sisteminin çevresel faktörlerden daha fazla etkilenerek hız ölçümünde hata payının arttığı, böylelikle hız ölçümlerinde 1-2 km/h hata payının olma olasılığının yüksek olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı'nın 'Karayollarında Hız' isimli kitabında bu durumun vurgulanmaktadır. Yargıtay 19'uncu Ceza Dairesi'nin bir kararına göre 1-2 km'ye kadar olan ihlallerde hakimin takdir hakkı da bulunmaktadır. Bu nedenle düzenlenen trafik idari para cezası tutanağının hakimliğimizce hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmış ve düzenlenen idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmiştir." denildi.

"15 GÜNLÜK YASAL SÜRE İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLİR"

Şen'in avukatı Mehmet Harun Elçi, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, "Hız ölçümleri ve hız ihlalinin yapılıp, yapılmadığı ülkemizde radar ve lazer tabanlı ölçüm sistemleriyle gerçekleştirilmekte. Tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi bu cihazlarda da zaman zaman hata payı olabilmekte. Dolayısıyla müvekkil 110 kilometre hız sınırının olduğu yerde, yüzde 10 tolerans diye tabir edilen hız koridorunda aracını sevk ve idare etmiş. Ancak 121 kilometrenin üzerine çıkmamış olmasına karşın 123 kilometre hız yaptığı gerekçesiyle yani 2 kilometre hız aşımı yaptığı gerekçesiyle idari ceza tanzim edilmiş. Yapmış olduğumuz müracaatta bu cihazların da hata payının olabileceği 2 kilometreye kadar hata çıkabildiğini belirttik. Müracaat mahkeme tarafından kabul edildi. Müvekkilim tarafından yatırılan idari para cezasının iadesine karar verildi. Bu anlamda, hız ihlali yapmadığı düşüncesinde olan vatandaşlarımız, 15 günlük yasal süre içerisinde yetkili Suç Ceza Mahkemeleri'ne müracaatta bulunarak, itiraz edebilirler." dedi.