Çorum Belediyesi yeni parklarla şehrin yeşil alan dokusunu artırmaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde geçtiğimiz hafta yapımına başlayan park kısa sürede tamamlanma aşamasına geldi.

Çorum Belediyesi “Yeşil içinde bir Çorum” sloganıyla şehrin park ve yeşil alan dokusunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin tüm mahallelerinde, ağalandırma, çiçek ekimi, yeni parkların yapımı, mevcut parkların bakım onarımı ve peyzaj çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelere de yeni parklar inşa ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde yaklaşık 1000m2 alanda yapımı devam parkta çalışmaları inceledi. Başkan Aşgın, “Şehrimizin güzelliklerine güzellik katmaya devam ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde İmam Hatip Lisesi Cami yakınlarında çok güzel bir parkı şehrimize kazandırıyoruz. İçerisinde kameriyeler ve çocuk oyun guruplarının yer alacağı parkımızı yaklaşık 5 gün gibi kısa sürede tamamlama aşamasına getirdik. Çocuklarımıza, mahalle sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.