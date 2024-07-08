Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı ilk etap kamp ile sürdüren Çorum FK hafta sonu üç antrenman yaptı.

Kırmızı siyahlı takım cumartesi sabahe oyun formatında yenileme çalışması ve ardından ayak tenisi oynayarak günü tamamladı.

Çalışmalara eşinin doğumu nedeni ile izinli olan Mehdi ile sakatlığı bulunan Zargo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Kırmızı siyahlı takım dün ise sabah ve akşam yaptığı antrenmanla ilk etap hazırlıklarını sürdürdü.

Sabah tesis sahasındaki antrenmanda aeorobik koşular yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolculara yükleme yapmaya devam etti.

Oldukça ağır geçen bu çalışmada Teknik Heyet futbolcuları fiziksel olarak en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Çorum FK akşam antrenmanında ise tesis sahasında topla aeobik çalışma ve daha sonra toplu oyun ile günü tamamladı.

Kırmızı siyahlı takım bugün de sabah ve akşam yapacağı çit antrenman yapacak, Çorum FK yarın sabah yapacağı antrenmanla ilk etap hazırlıklarını tamamlayacak ve üç gün izne çıkacak.

Kırmızı Siyahlı takım cuma günü Bolu’da toplanarak ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

Atakan Cangöz çalışmalara başlıyor

Çorum FK’da geçtiğimiz sezon başlarında sakatlanarak sezonu kapatan Atakan Cangöz dün Çorum’a döndü ve bireysel antrenmanlara başlıyor.

Dizindeki sakatlık nedeni ile uzun süren bir operasyon ve ardından tedavi sürecini tamamlayan Atakan Cangöz doktorların raporu doğrultusundas bireysel çalışmalara başlamak üzere Çorum’a geldi.

Atakan Cangöz’ün bir ay süre ile bireysel çalışma yapacağı bu süredeki duruma göre takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.