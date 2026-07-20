Çorum’da tekstil sektörünün önde gelen isimlerinden Recep Yolyapar, son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı gazeteci Mehmet Yolyapar’ın kardeşi Recep Yolyapar (70), hayata veda etti.

İş elbiseleri imalatı ile uğraşan hazır elbiseci esnafından Recep Yolyapar, 2 yıla yakın süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi’nde ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Merhum Kemal Yolyapar ve merhume Suade Yolyapar’ın oğulları, merhum Yaşar Yolyapar, Mehmet Yolyapar ve merhum Ahmet Yolyapar’ın kardeşleri, İsmail Yolyapar ve merhum Mustafa Yolyapar’ın ağabeyleri, Sema Yolyapar’ın eşi, Ahmet Yolyapar ve Demet Yolyapar Öztürk’ün babaları, İzlem Yolyapar ve Gürol Öztürk’ün kayınpederleri, Can Yolyapar ve İpek Öztürk’ün dedeleri olan Recep Yolyapar’ın cenazesi, Çorum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınarak Akşemseddin Camine getirildi.

Cenaze, daha sonra öğle namazına müteakip Akşemseddin Caminde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine; Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, önceki dönem belediye başkanlarından Muzaffer Külcü, bazı daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.