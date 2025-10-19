Altın fiyatlarındaki akılalmaz yükseliş uzmanları da yatırımcıyı da şaşırttı. Gram altın 6 bin lira sınırına yaklaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100’e özel açıklamalarda bulundu. Memiş, ‘‘Üzerine basa basa şunu söylüyorum. Altına gram üzerinden değer tespiti yapılmaz veya takip edilmez. Ons üzerinden takip edilir. Artık gram altını fiyatını takip etmeyi bırakmak lazım’’ dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Cansu Canan ile Özgür İfade programına konuk oldu. ''Gram altın düşer mi?'' diye çok sorulduğuna dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, şunları ifade etti:

‘‘Yine yanlış bir soru. Çünkü bu programda her hafta üzerine basa basa şunu söylüyorum. Altına gram üzerinden değer tespiti yapılmaz veya takip edilmez. Ons üzerinden takip edilir. Artık gram altını fiyatını takip etmeyi bırakmak lazım.

Dolar kuru yine 42 TL seviyesinde. Dışarıda ons altın tarafından gördüğümüz yükselişler içeride gram TL’yi desteklemeye devam etti. Yine 2026 yılında beklediğimiz 6 binli, 6 bin 350 TL’li rakamlar, daha yıl bitmeden bir ay içerisinde görüldü.

Asıl soru şu, kim kazandı? Yine en fazla altını olan ABD kazandı. Yine 8 bin 130 tonluk altın rezerviyle Amerikan hazinesi kazandı. Ons altına bu hafta dört bin dolar üzerinde atak geldi. Bundan en çok nemalanan Amerikan hazinesi oldu.

''ALTIN BORÇ ALMAYIN''

‘‘Her zaman uyarıyoruz altın borç almayın, risklidir ama bazen de dinletemiyoruz. Yeniden uyaralım. Eğer borç alma zorunluluğunuz varsa yine altın son plan olsun. Döviz alabilirsiniz.

''BU RÜZGAR MUTLAKA TERSİNE DÖNECEK''

Vatandaşlarımız şuna dikkat etmesi lazım: Bu rüzgar mutlaka tersine dönecek. Çünkü bir soygun ve manipülasyon piyasasından bahsediyoruz. Büyük resetleme çok yakın.

Onu hissetmeye başladık ve 2026’ya ilişkin öngörülerimizde, o balonu patlattıkları zaman bu stüdyoda söyleyeceğiz''