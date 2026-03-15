14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarıyla iftar programı düzenlendi

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iftar programı düzenlendi. Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Vali Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İl Sağlık Müdürü Vekili Uzm. Dr. Anılcan Tahsin Karahan, hastane yönetimi ve hastanede görev yapan hekimler katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’in selamlama konuşmasının ardından konuşan Vali Ali Çalgan, insan sağlığını korumak ve yaşatmak için büyük bir özveriyle görev yapan hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Sağlık hizmetlerinin her kademesinde fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının toplum için büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Çalgan, özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Program, sağlık çalışanları ve protokol üyelerinin sohbetiyle sona erdi.