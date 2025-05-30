Çorum FK tesis sahalarında hummalı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Saha zemini yenileme çalışmalarında dolgu işleminde sona gelindi.

Zeminde bir metrelik hafriyat çalışmasının ardından yapılan 35 bin tonun üzerindeki çakıl seriminin ardından drenaj kılçık açımları yapıldı ve drenaj boruları yerleştirildi.

Drenaj borularının üzerine serilmek üzere 2500 ton trenaj çakılının ardından Kırıkkale’den özel olarak getirilen 4500 ton derekumu serimine geçildi. Kırıkkale’den getirilen özel kum serimi ile suyun en kısa sürede zeminden drenaj borularına geçişini sağlayacak.

Bu çalışmanın da bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Bu çalışmanın ardından zemin sulama sistemi montajına geçilecek. Sulama sisteminin ardından zemin ısıtma sistemi yerleştirilecek. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından hibrit çim ekimi yapılacak ve son olarak ta zemine çim ekimi yapılarak çalışma tamamlanacak.

Haziran’ın son haftasına kadar çim ekimi yapılması ve Ağustos ayının ilk haftası başlayacak lig öncesinde sahaların kullanıma hazır hale getirilmesi amaçlanıyor,