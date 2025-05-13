Çorum'da yoldan çıkarak atletizm sahasına düşen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Süleyman T. (47) idaresindeki 06 FKT 72 otomobil, Akkent Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikten Akkent TOKİ Atletizm Sahası'na düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, eşi Emine A. (38) ve kızı E. A. (5), sıkıştıkları yerden Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.