Ankara’da yapılan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan İbrahim Melih Şahin yedinci oldu.

18-19 Ocak tarihleri arasında Ankara Spor Toto Emre Yazgan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonasında 618 sporcurun mücadele etti Büyük erkekler Türkiye Judo Şampiyonasında 81 kiloda mücadele eden İbrahim Melih Şahin sıkletinde zorlu rakipleri arasından yedinci oldu.

Yıldızlar ve Gençle kategorilerinde elde ettiği başarılar ile milli takım düzeyinde ilimizi ve ülkemizi temsil eden İbrahim Melih Şahin büyükler kategorisinde ilk kez mücadelesi etmesine karşın performansı ile önümüzdeki yıllar için büyük umut verdi.