Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği için üye seçimi. Her üç siyasi partinin temsilcilerinin yer aldığı bu seçimle, hayvan hakları konusunda önemli adımlar atıldı.

Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nde Çorum’u temsil etmek üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından 5 asıl, 3 yedek üye belirlendi.

İl Genel Meclisi’nin Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur’un başkanlığında yapılan Nisan dönemi 4. oturumunda Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne üye seçimi yapıldı.

Başkan Temur, her üç parti grubunun da birlikte temsil edilmesini önererek, valinin ve tüm belediye başkanlarının birliğin doğal üyesi olduğunu, İl Genel Meclisi’ni temsilen de 5 asil, 3 yedek üyesinin seçileceğini bildirdi.

Birliğe; AK Parti’den Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Mehmet Fatih Balcıoğlu, Selami Gafar, MHP’den Selim Dölcü, CHP’den ise Ümit Er seçildi.

Yedek üye olarak da; Duran Bıyık, Ömer Boyraz ve Doğan Uçar belirlendi.