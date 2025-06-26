Yılın düğünü için Çorum’a gelen ünlü yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal Çorum simidi, Kargı tulum peyniri ve Çorum has baklavasının lezzetine hayran kaldı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin’in düğün törenine katılmak üzere Çorum’a gelen ünlü yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, Veli Paşa Hanı’nda sabah kahvaltısı yaptı.

Kahvaltısında Çorum simidi ile birlikte Kargı tulum peynirini tercih eden Sahrap Soysal, kahvaltıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşımda Çorum simidi, Kargı tulum peyniri ve Çorum has baklavasından övgüyle söz etti.