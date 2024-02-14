Pazar günü sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı konuk edecek olan Sakaryaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalıştı.

Yeni transfer Muhammed Himmet Ertürk'ün de yer aldığı idmana, sakatlığı süren Dino Ndlovu katılmadı.

Ayrıca Rajko Rotman ve Nsana Simon da idmanda yer almadı.

Antrenmanı ziyaret eden ilkokul öğrencileri, sohbet ettikleri Şanlı ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.