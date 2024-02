İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek, Büyük Birlik Partisi'ne geçti.

İlçede MHP'den aday gösterilmeyen Sülük, Büyük Birlik Partisi'nden Belediye Başkan Adaylığı'nı bugün açıklayacak.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sülük; "Sebebini bilmediğim ve bana anlatılmayan, izah edilmeyen bir şekilde partimden aday gösterilmedim. Ben kariyerim, kişiliğim ve teşkilatçılığımla en azından aday gösterilmememle ilgili olarak bir açıklama yapılmasını hakettiğimi düşünüyorum. Sonuç olarak memleketime yaptığımız hizmetleri gören, bilen ve takdir eden, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu reisimizin ve Sayın Mustafa Destici Genel Başkanımızın partisi Büyük Birlik Partimiz ile yoluma devam etme kararı aldım. Şahsımı uygun görmelerinden dolayı başta Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici olmak üzere Büyük Birlik Partisine teşekkür ederim." dedi

Büyük Birlik Partisi'nden adaylığını bugün açıklayacağını belirten Sülük; "Bugüne kadar yanımda olan, yol arkadaşlığı yaptığım, üzüntü ve sevinçlerimizi paylaştığım bütün hemşehrilerimizi yarın saat 16.00'da sanayi kavşağına, akabinde parti binamızın ve seçim büromuzun açılışı için havuzlu çarşıya bekliyorum. Memlekete hizmet için Büyük Birlik Partisi ilçe teşkilatımız ile birlikte çıktığımız bu yolda cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru yoldan ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında neden MHP'den istifa ettiğini de belirten Sülük, şunları söyledi;

"Kıymetli hemşerilerim, bildiğiniz gibi bundan 5 yıl önce 15 yıldır alamadığımız İskilip'te AK Parti'nin karşısında yüzde 50 oy alarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı seçildim. 5 yıl boyunca partimin vizyonuna, misyonuna, teşkilatlarına en küçük halel getirmeden memleketime en güzel şekilde hizmet etmeye çalıştım. Bu süre zarfında özellikle kendi partimizin içindeki “kendini aksaçlı, partinin büyüğü gibi gören” ve mevcut belediye başkanını arka planda yönetmeye çalışmak isteyen kişilerle de mücadele ettim. Geçmişte genel başkana hakaretler eden, “ben noter tasdikli genel başkan muhalifiyim” diye ihanetini bas bas bağıran bu insanların düzenlediği İftiralara, orijinali sonradan kendi bilgisayarında çıkan sahte dosyalara, tehditlere, şantajlara, sözde çetelere, fake hesaplara boyun eğmeden görevimi yürüttüm. Partimin ismine zarar gelmesin diye bu zamana kadar da bu konuları paylaşmadım. Bunun yanında geçmiş dönemde yürütülen meclis üyesi anlayışını sürdürmek isteyen ve “güya aksaçlılarca” yönetildiğini düşündüğüm meclis üyeleri ile de mücadele ettim. Çok şükür bütün incelemelerden, teftişlerden, iftiralardan alnımın akıyla çıkıp bu güne kadar geldim. Buraya kadar yazdığım bölümle ilgili olarak kendilerine iftira atıldığını, yalan söylediğimi iddia edenler varsa bana yapılanlarla ilgili her türlü ispata hazırım, lütfen benim elime bu bahaneyi verin. Bugün itibarı ile MHP üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Ben hayatımın her döneminde ülkücü olarak yaşamış mücadelesini vermiş bir insanım. Güneydoğu'da terörün en ateşli zamanında, üniversitede başörtüsünün yasaklandığı yıllarda, memuriyet hayatımda her zaman bu böyle oldu. Bunu da ispatlamak derdinde değilim. Her zaman söylediğim gibi devletim beni yatılı okuttu, 18 yaşında memur yaptı. Devletimden başka kimseye eyvallahım veya minnetim olmaz. Şunu herkes bilsin ki ben öncelikle memleketime hizmet için belediye başkanı oldum. Bütün derdim “hayatımın tamamını geçirdiğim” İskilip. Birilerinin umurunda olmayabilir. Aday gösterirken değişik hesaplar düşünebilirler. Ama benim hayatım boyunca tek derdim İskilip'e ve İskilip’in çocuklarına hizmet olmuştur. Okul ve sınıf arkadaşlarım büyük şehirlerde, Ankara’da daire başkanı, genel müdür olurken ben ilçemin insanlarına hizmet etmeyi tercih ettim “çok şükür”. Sebebini bilmediğim ve bana anlatılmayan, izah edilmeyen bir şekilde partimden aday gösterilmedim. Ben kariyerim, kişiliğim ve teşkilatçılığımla en azından aday gösterilmememle ilgili olarak bir açıklama yapılmasını hakettiğimi düşünüyorum."