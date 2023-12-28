Türkiye yeni sabaha sarsıcı bir facia haberiyle uyandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi yaralandı.

YOĞUN SİS NEDEN OLDU

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı. Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatılırken araçların kaldırma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

SAKARYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazanın sabah 05.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dağdibi mevkiinde meydana geldiği bilgisini verdi. 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vali Karadeniz, 57 kişinin de yaralandığını söyledi. Vali Karadeniz yaralılardan 7'sinin durumunun orta ve ağır olduğunu ifade ederken, bunlardan 5'inin ameliyata alındığını dile getirdi.

Vali Karadeniz hayatını kaybeden vatandaş sayısını daha sonra 10 olarak düzeltti.