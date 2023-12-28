Trendyol 1. ligde Ahlatcı Çorum FK’nın rakiplerinden Bandırmaspor tecrübeli teknik adam Hüseyin Eroğlu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Sezona Ersan Parlatan ile başlayan Bodrumspor daha sonra Taner Taşkın’ı takımın başına getirdi. İlk yarının son maçında evinde Adanaspor’a yenilen Bandırmaspor’da Taner Taşkın ile ayrılık kararı alınmıştı.

İkinci yarı için teknik adam görüşmeleri sonunda Bandırmaspor Altınordu takımında uzun yıllar görev yaptıktan sonra geçtiğimiz sezon Samsunspor ile bu ligde şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Hüseyin Eroğlu ile anlaştı. Bandırmaspor Eroğlu yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.