Çorum’da 22 Eylül 2024 tarihinde araç içerisinde ölü olarak bulunan Samet Şeker’in ölümüyle ilgili başsavcılıktan açıklama geldi.

Samet Şeker'in ailesi olayın kaza değil, cinayet olduğunu öne sürerek, gerçeklerin ortaya bir an önce çıkmasını istedi.

Konu ile ilgili bugün Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.

Başsavcılık soruşturma işlemlerinin eksiksiz bir şekilde devam ettiğini belirtirken, şu ifadelere yer verdi;

"Bazı basın yayın kuruluşlarında, S.Ş. isimli vatandaşın ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak yanıltıcı haberler yapıldığı, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. S.Ş. isimli vatandaşın 22.09.2024 tarihinde kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal hazırlık soruşturması başlatıldığı, 26.09.2024 tarihinde S.Ş.nin Çorum merkeze 35 km mesafede şarampole yuvarlanmış araç içerisinde ölü olarak bulunduğu, olayın aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme, otopsi çalışmalarının ivedilikle yapıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istenildiği, bilirkişi çalışmaları yapıldığı, soruşturma işlemlerinin eksiksiz bir şekilde devam ettiği, soruşturma dosyasının tekamül etmesi ile en kısa sürede gereğinin tevessülü yoluna gidileceği, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."