Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, Çorum’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret eden Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, daha sonra birim amirleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile şube müdürleri ile biraraya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret eden Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu eğitim öğretiminin geneli hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, daha sonra Sıklık Tabiat Parkında bulunan Orman Okulunda incelemede bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, mesleki eğitim farkındalığı, üretim odaklı ekonomi modelinde Türkiye sanayisinin mesleki eğitime olan ihtiyacı ve ortaöğretim düzeyinde mesleki eğitimin tercih edilmesinin gerekliliği üzerinde dururken, ziyarette sanayicilerin mesleki eğitim konusundaki talepleri görüşüldü.

Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ziyaret gerçekleştirdi.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldikten sonra Çorum’dan ayrıldı.