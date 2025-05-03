1. Amatör Küme’de heyecan pazar günü sona eriyor.

Ligde şampiyon olan Alacagücüspor kupasını alacak son maçların ardından ligden düşen ikinci takım belli olacak.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçların ardından şampiyonluğu garantileyen Alacagücüspor yarın saat 15’de İtfaiye sahasında oynayacağı Gülabibeyspor maçının ardından kupasını alacak. Son haftanın kritik maçında ise Alaca Belediyespor ile İskilipgücüspor karşılaşacak.

Ligden düşecek ikinci takımı belirleyecek maçta Alaca Belediyespor, İskilipgücüspor’u yenmesi halinde ligden düşen ikinci takım İskilipgücüspor olacak.

Bu maçtan İskilipgücüspor puan yada puanlar alarak ayrılması halinde ise düşen takım Ulukavakspor olacak.

Hakemler açıklandı

1. Amatör Küme’de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligden düşecek ikinci takımı belirleyecek kritik maçta Alaca Belediyespor ile İskilipgücüspor arasındaki maçı Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Erdal Uncuer ve Ebubekir Kılcı yapacak.

Ligde şampiyonluğu garantileyen Alacagücüspor’un son maçında Gülabibeyspor ile oynayacağı maçı atahan Demir yönetecek yardımcılıklarını ise Mevlüt Dişçeken ve Bahar Çakıcı yapacak. Sezonun son haftasında İskilipspor ile Kültürspor arasındaki maçta ise Lütfican Arduç düdük çalacak yardımcılıklarını ise Özkan Dağ ve Nezgidar Abukan yapacaklar.