Samsun'un Kavak ilçesi ile Amasya'nın Merzifon ilçesi arasında sık sık kazaların yaşandığı Ankara-Çorum-Samsun karayolunun 6.1 km'lik bölümü tamamlandı.

2022 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 3 milyar 387 milyon liraya mal olacak proje ile ilgili Samsun Valiliği'nden açıklamada geldi.

Valilik'ten yapılan açıklamada; Kavak-Merzifon-Çorum Devlet Yolunda stabilite sorunu bulunan alanların ıslahı ve heyelanlı kesimlerin onarımını kapsayan çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

9,4 kilometrelik yol yapım ve onarım çalışmalarının 6,1 kilometrelik bölümü tamamlandığı belirtildi.