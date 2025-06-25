Çorum Belediyesi tarafından yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren kene vakalarının önüne geçilmesi amacıyla Çorum Sanayi Sitesi’nde ilaçlama yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde sanayi sitesinde keneye rastlanılması üzerine konuyu belediye yetkilileri ile görüşen Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, sanayi sitesinde ilaçlama çalışmasının yapılacağını bildirdi.

Uzun, son dönemde Çorum ve bölgesinde artış gösteren kene kaynaklı hastalıkların şehrimizde yayılmaması ve sanayi esnafının güvenliği için üzerlerine düşen ne görev varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Sanayi esnafının parkları ve yeşil alanları daha güvenli kullanmalarını istediklerini ifade eden Necmettin Uzun, konuya duyarlılık göstererek sanayide ilaçlama yapma taleplerini geri çevirmeyen başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm belediye yetkililerine teşekkür etti.

Uzun ayrıca, 26 Haziran Perşembe akşamı yapılacak olan ilaçlama nedeniyle ilaçlama aracının daha rahat çalışabilmesi için sanayi içerisine gelişigüzel park edilen araç ve malzemelerin kaldırılmasını istedi.