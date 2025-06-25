Avrupa’da alanında başarılı çalışmalara imza atan ve birçok kez ödül alan İç Mimar-Güzel Sanatlar Sanatçısı ve televizyon sunucusu hemşehrimiz Emel Gökce gazetemizi ziyaret etti. Çalışmalarıyla Almanya’da kendisinden söz ettiren Gökce, 28 uluslararası ödül alarak sektöründe isminden söz ettirmeye devam ediyor.

Emel Gökçe’ye ziyarette Levent Kozmetik sahibi kardeşi Levent Gökce de eşlik etti.

ALMAN KANALLARINDA EV YENİLEME PROGRAMLARI YAPIYOR

Almanca konuşulan ülkelerde 15 yılı aşkın süredir geniş bir kitle tarafından tanınan Emel Gökçe, Alman kanalları ZDF ve VOX gibi popüler kanallarda ev yenileme programları yapıyor.

Başarılı sunucu, ayrıca Almanya’da iç mimarlık ve tasarım dünyasının da önemli isimleri arasında.

28 TANE ULUSLARARASI ÖDÜL ALDI

28 uluslararası ödüle sahip olan Gökce’nin projeleri arasında yaşam alanlarından, otel ve restoranlara, ofis konseptlerine kadar geniş bir yelpazesi bulunuyor.

AİLESİNDEN İLHAM ALDI

Çorumlu terzi ustası babası İrfan Gökce ile annesi döşemeci Emine Gökce’den aldığı ilhamla hayal dünyasındaki yaratıcılığın küçük yaşlarda şekillenmeye başladığını söyleyen Gökce, küçük yaşlarda dikiş makineleri, kumaşlar ve ailesinin el işçiliğiyle iç içe bir çocukluk geçirerek, o yaşlarda kıyafetler ve mobilyalar tasarlamaya başladığını ifade etti.

Güzel sanatlar alanında da aktif olan Gökce, 2023 yılında Almanya’nın Paderborn şehrinde başlattığı Barış Sanat Festivali ile dünyanın dört bir yanından katılımcıların yer aldığı, sanat yoluyla kültürlerarası diyaloğa alan açan bir platform kurduğunu ifade etti.

‘ÇORUM KİMLİĞİMİN BİR PARÇASI’

Çorum’u çok sevdiğini söyleyen Gökce, “Çorum kimliğimin bir parçası. Burada olmak, ailemin yanında, beni ben yapan köklerimin arasında olmak beni derinden etkiliyor” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın Gökce’ye teşekkür etti.