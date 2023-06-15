HURŞİT BOZKURT

AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın Cumhuriyet Başsavcılığı'na "yağmaya teşebbüs" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu 5 sanığın avukatı Ahmet Özdel, duruşma sonrası açıklama yaptı.

Adliye önünde açıklama yapan Ahmet Özdel, muhtarların ve diğer sanıkların yağma suçu işlemediğini belirterek, "Bugün Çorum'da AK Parti İl Başkanı Murat Günay'a karşı yapılan saldırıda tutuklu muhtarların duruşmasına katıldık. Bizim burada temel iddiamız Çorum kamuoyunun da bildiği gibi bu muhtarların ve diğer sanıkların asla yağma suçu işlemeyeceğine yönelik. Çünkü yıllardır beri tanıdığımız insanlar bunlar. Yağma suçunun yasal unsurları oluşmamıştır bunu anlattık. Aslında tanıklar da bizim söylediklerimizi doğruladılar. Aslında müştekinin beyanlarında hepsinin tutarlı olmadığı ortaya çıktı ama yapacak bir şeyimiz yok. Tutukluluk halinin devamına karar verdiler. Duruşmayı da gelecek haftaya bıraktılar" dedi.

Bir hafta sonraki duruşmada adaletin yerini bulacağını ifade eden Özdel, şu açıklamalarda bulundu: "Biz bu insanların yağma suçundan beraat edeceğini ve tahliye edileceğini talep ediyoruz. Hukuka güvenmek istiyoruz. Adalet herkese lazım. Herkesin elini vicdanına koyması, en önemlisi de hukuka uymasını talep ediyoruz.

Bu davada arkadaşlarımız Murat Günay'a karşı hiçbir şey yapmamıştır demiyoruz. ‘Hakaret etmiştir’ dedik, başka suçlar işlemiştir. Ama asla ve asla yağma suçu işlenmemiştir. Bizim müdafi olmamızın gerekçesidir bu. İnsanın elini vicdanına koyması, aklına güvenmesi lazım. Toplumun da güvenmesi lazım. Çorum kamuoyunun bunu bilmesi lazım. Üç tane muhtar yağma suçundan tutuklu. Herkesin elini vicdanına koyması lazım. Şöyle bir yağma suçu olur mu? Birisi birinden bir şey alacak ve yardım yapacak. Robin Hood mu bizim muhtarlar? Yardımı da nasıl yapacak? Kartları alacak, verdikleri yoksullardan T.C. numaralarını alacak. Telefonlarını alacak ve partiye ulaştıracak. Siz düşünebiliyor musunuz böyle bir şey için yağma yapılır mı? Yani yardım kartı alacaksın, yoksul insanlara dağıtacaksın. Bunun için bir partinin il başkanını tehdit edeceksin. Böyle bir şey yok. Her şey mahkeme tutanaklarında ortaya çıkacak."