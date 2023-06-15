Çorum Belediyesi, Oto Galericiler Sitesi'nde 17 adet işyeri arsası ile Gülabibey Mahallesi'nde iki adet konut arsası satışa çıkarıyor.

Çepni Mahallesi Yeni Oto Galericiler Sitesinde 4320m²'lik 17 adet işyeri arsası ile Gülabibey Mahallesi'nde 7 Kat imarlı 1.900m²'lik ve 8 Kat imarlı 2.392m²'lik arsalar ihale ile satışa çıkarılıyor.

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Çepni Mahallesi, Yeni Oto Galericiler Sitesinde 4320m²'lik 17 adet işyeri arsası, Gülabibey Mahallesi 7 kat imarlı 1.900m²'lik ve 8 kat imarlı 2.392m²'lik (E:1,75) konut arsası, 2886 say.D.İ.K. göre %50'si peşin kalanı 8 taksitle (taksitlerde yasal faiz uygulanacaktır) 16 Haziran 2023 Cuma günü ihaleye çıkarılacaktır." denildi.

Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile yapılacak ihalede, Galericiler Sitesi'ndeki ticaret arsaları 12 milyon 750 bin TL, Gülabibey Mahallesi'ndeki 7 kat imarlı 1.900m²'lik arsa 9 milyon 505 bin, 8 kat imarlı 2.392m²'lik arsa ise 12 milyon 100 bin TL bedel üzerinden ihaleye çıkarılacak.

Tekliflerin en geç bugün saat 14.15'e kadar Çorum Belediye Binası B Blok 5. katta bulunan ihale komisyonuna sunulması gerektiği bildirildi.

İhaleyle ilgili detaylı bilgilere https://www.corum.bel.tr/ihaleler/mulkiyeti-belediyemize-ait-3-adet-tasinmaz-satis-ihalesi internet adresinden ulaşılabilecek. (Haber Merkezi)