Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Mehmet Ş. idaresindeki 19 TT 940 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde Mert Ç'nin kullandığı 05 AEN 663 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlarda yolcu olarak bulunan Behiye Ş. ve Meryem Ç. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.