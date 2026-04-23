Vali Ali Çalgan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

“Bundan tam 106 yıl önce, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılmış, böylece egemenliğin millete ait olduğu resmen tescil edilmiştir. Bu tarihi günün yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşku ile kutluyoruz” diyerek mesajına başlayan Vali Ali Çalgan, “TBMM, halkın iradesini temel alan bir anlayışla hayata geçirilmiş ve milli egemenlik esasına dayandırılmıştır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde dahi milletin iradesine öncelik vermiş, halkın temsilcilerinden oluşan demokratik bir meclisin kurulmasını zorunlu görmüştür. “Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kat’i mânisiyle milli egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır.” sözleriyle de milli egemenliğin, özgürlük ve adaletin teminatı olduğunu vurgulamıştır” dedi.

TBMM’nin açılmasıyla birlikte milletin iradesinin devlet yönetiminde doğrudan söz sahibi olduğunu ve halkın kendi geleceğini belirleme gücünün somut bir şekilde hayata geçirildiğini ifade eden Vali Ali Çalgan, “Atatürk’ün önderliğinde şekillenen bu süreç, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme hakkını güvence altına almış ve demokrasiye giden yolu açmıştır. Bu kutlu gün, millet iradesinin devlet yönetiminde hâkimiyetini simgelemekle birlikte, geleceğimizin güvencesi olan sevgili çocuklarımızın da bayramıdır. Atatürk’ün sizlere armağan ettiği bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti’nin sizlerin emeği ve azmiyle yükseleceğine duyduğu sarsılmaz inancın en güçlü ifadesidir. Sizler, Türk milletinin evlatları olarak, ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bizlere bıraktığı bu kutsal vatanın geleceğini şekillendirecek; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacaksınız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bağımsızlık yolunda canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünde, geleceğimizin güvencesi sevgili çocuklarımız başta olmak üzere, yüce milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)