Lila Akademi Sanat Merkezi 20.kuruluş yıl dönümünü öğrenci ve velileri ile birlikte muhteşem yıl sonu gösterisi ile kutladı.

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen yılsonu gösterisinde öğrenciler bir yıl boyunca hazırladıkları dinleti ve gösterilerini sundu.

Programda konuşma yapan Lila Akademi Sanat Müdürü Didem Hamoğlu, etkinlikte yalnızca bir yıllık emeğin değil, Çorum’da sanat ve spor adına geride bırakılan 20 yıllık yolculuğun da kutlandığını ifade etti.

Yirmi yıl önce büyük hayallerle yola çıktıklarını belirten Hamoğlu, bu süreçte yüzlerce öğrencinin hayatına dokunduklarını, onların sahnedeki ilk adımlarına, ilk alkışlarına ve başarılarına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çorum’un kültür ve sanat hayatına katkı sunabilmiş olmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Hamoğlu, sanatın ve sporun çocukların gelişimindeki gücüne yıllardır şahitlik ettiklerini kaydetti.

Bugün gelinen noktada, 20 yıldır emek veren, üreten ve yetiştiren büyük bir aile olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Hamoğlu, akademinin faaliyetlerine katkı sağlayan eğitmen ve çalışanlara teşekkür etti.

Hamoğlu konuşmasında, Klasik Bale ve Modern Dans bölümlerinde genel sanat yönetmenliği görevini üstlenen Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Şule Sezener’e, enstrüman eğitimlerinde görev yapan piyano öğretmeni Sevilay Kılıç’a, piyano ve keman gösterisinde verdiği katkıdan dolayı Serkan İşçi’ye, yağlıboya branşında görev yapan Alev Burhanoğlu’na, çocuk cimnastiği ve pilates branşlarında görev yapan Görsev Atay’a teşekkür etti.

Hamoğlu, ayrıca gecenin sunuculuğunu üstlenen Berivan Vural’a ve sahne arkasında görev yapan, ses, ışık, dekor ve organizasyonun kusursuz şekilde ilerlemesini sağlayan teknik ekibe de teşekkürlerini iletti.

Gösterilerin ardından öğrencilere katılım belgeleri verildi.