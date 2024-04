Yaşa, yaşa, yaşa =boşa / Bunun için gerek var mı, bu kadar telaşa?

*

Kadere yükleme her yükü / Kader yolunu çizen sensin / Onay makamı değilsin amma / Onaya arz eden sensin, bilesin

*

Siz, daim olun aynı siz / Olacaksa karşı taraf olsun kalitesiz / Varsa ihlas er geç çıkar meydana / Çıkmamışsa, eksiği gediği kendinde ara / Yok deme sakın, bir yerde vardır mutlaka

*

Kaybetmek kazanmanın ayak sesidir / Kişinin mesaj iyi okuyup, uygulamasını bilmesidir

*

Kimi ekmeğini Taş'tan çıkarır / Kimi ekmeğini Baş'tan çıkarır

*

Bir eli masada bir eli asada / Oturmuş parkta yaşlı amca / Yılların yorgunluğu var simasında / Düşünür durur kendi başına / Sohbet koyudur karşısında / Bir buyur bekler amma / Kimsenin değil umurunda

*

Ne kalabalıklar gördü bu meydan / Ne büyük asılsız vaatler dinledi / Alkışlarla yer inledi, gök inledi / Ahirde hepsi baki âleme gümledi / Acep ne haldedirler, şimdi / İnsanoğlunun son akıbeti

*

Saklamanın manası yok, her şey yansıyor yüzüne / Kalmadı artık itimat, yalan, dolan, güzel sözüne

*

Sanarsın ki, iltifat, o yapar, o işini bilir / Zamanla anlarsın ki, hep sırtına binilir / O yapmaz, o yapamaz diye çıkar adını / Alma sorumluluk, yaşa hayatın tadını / Bilmem anlatabildim mi ki, meramımı / Ama anladım ki, iltifatın da menfaatini

*

Mazinin anılarına dalarak / Koyunbaba Köprüsünden bak / Sular yine akıyor mu eskisi gibi berrak / Yoksa kurumuş mu, değişime uğrayarak / Ne olur, bir haber ver benim için / Lakin sorma, neden nasıl, niçin?

*

Bir kere düşmeye dur gözden / En güzel kelamı söylesen de özden / Bir hiçtir, artık bizden, çöz çözebilirsen

*

Beden yorgun, gönül yorgun / Hangi ilaç iyi gelir bilmiyorum / Geliştirdim kendimi, değiştiremedim / Her şeyi kafana takma diyemedim / Akıbet mi, yine de gönüllere giremedim / Bakış açısını artıya değiştiremedim

*

Başını koydu yastığa, daldı bitmez hayallere / Seksen yıllık bir ömür, nasıl çabuk geçti böyle / Ya sorulursa hesabı, zor be dostum, düşündükçe

*

Anlar yaşanır, anılar olur / Zaman geçer de kaybolur / Yaz bir köşeye zayi olmasın / Seninle beraber toprak almasın / Topluma tecrübe mirasın kalsın / Okuyanlar yad edince, hatırlanasın

*

Oturmuş ağlıyorsun, bir derdin mi var? / Sır küpüsün, susuyorsun, halini kim anlar? / Belli ki, hüzünle geçmiş ömründen yıllar /Sır küpüsün, susuyorsun, halini kim anlar?

