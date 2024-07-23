Gümüşhane'de görev yapan yeğenim Bayındırlık müdürlüğüne gitmiş. Orada bir memurun benim ''Yaşlı Anadan Beş Oğluna Mektup'' şiirimi duvara astığını görmüş ama altında ismim yok. ''Bu şiiri benim amcam yazdı'' demiş. Bunun üzerine memur altına ismimi yazmış ve ''çok hoşuma gitti. Lütfen amcanıza çok selam söyleyin'' demiş.

Eskişehir'de ikamet eden yeğenim, komşularıyla gün yaparken bayanlar bu şiirden bahsedip, ''tam günümüzü anlatmış adam'' demişler. Bunun üzerine yeğenim ''bu şiir benim amcamın'' demiş. Mutlu olmuşlar. Diğer şiirlerimi de okumaya başlamışlar.

Ankara'da ikamet eden ablam yine komşularıyla otururken biri ''bugün televizyonda bir şiir dinledim, günümüzü çok güzel anlatmış hoşuma gitti, açayım da dinleyin'' demiş. Şiir başlayınca ablam ''bu şiiri benim kardeşim yazdı'' deyince sevinmişler.

İstanbul'da ikamet eden -köyüne düşkün- emekli müezzin Muhittin Başar ağabey televizyon seyrederken benim ''O Anne'' isimli makaleme denk gelir. Dinledikçe ''Allah Allah, aynı bizim köyde yaşananları anlatıyor'' diye can kulağı ile dinlemeye başlar. Sonunda ''Çorum - Osmancık Seki köyünden Mahir Odabaşı'' denince başlar ağlamaya… Sonra telefonumu bulup beni aradı. Duygu dolu sohbet eyledi.

Özeti: Günümüzde dünya daha da küçüldü. Hele sosyal medya sayesinde kimle nerede karşılaşacağımız veya hangi yazımızın kimin eline geçeceği meçhul. Bu tür tevafuklar da yaşandığı zaman insan daha da mutlu oluyor. Yeni eserler üretmenin hayalini kuruyor. Sosyal medyada 10 Milyon civarı görüntülendi. Yüzbinlerce paylaşıldı, beğeni ve yorumlar yapıldı..

BU ŞİİRİ KÖYDE HERKES BİLİYOR

Kırşehir il milli eğitim müdürlüğünden meslektaşım Hatice Hanım, benim ''Anadan Beş Oğluna Mektup'' şiirimi annesine okumuş. Annesinin çok hoşuna gitmiş. O da ''kızım fotokopi çektir de, köye gidince oku'' demiş. Hatice Hanım da köye gidince, yaşlıların toplandığı bir ortamda şiirimi okumuş. Yaşlılar ''tam bizi anlatmış'' diye çok hoşlarına gitmiş. Tüm köy bu şiiri biliyormuş. Şiir, Hatice Hanım'ın annesinin dolabında asılı duruyormuş. Sonradan şiirin bana ait olduğunu -kızının meslektaşı olarak- öğrenince daha farklı memnun olmuşlar. Bu da ayrı bir tevafuk olmuş. (Kırşehir- Kaman-Kargın, Yenice köyü- 2016)

Özeti: Siz sosyal medyaya bir eser atarsınız onun yıllar sonra nerede karşınıza çıkacağı belli olmaz. Onun için üretmeye devam etmek lazımdır.

BAŞSAĞLIĞI: Bugün Hakkın rahmetine kavuşan Anadolu Lisesi Emekli Coğrafya Öğretmeni, değerli dost Sönmez Yanardağ Beye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabrı cemil dilerim. Kendilerine sivil savunma adına 'Teşekkür Belgesi' vermiştim. 2004 Çorum adına -doğa -kuşlar- güzel çalışmalar yaptığını biliyorum. Benim çalışmalarımı da daima takdir eder arada ortak noktalarda sitemkâr olduğumuz ''Ya gitte bilem kıymeti ya öl de bilem kıymeti // Asıl olan var iken bilebilmektir kadri kıymeti''noktalarda birleşirdik.

TAVSİYE: 50 yılın birikimi olan, muhtevasında 660 adet farklı nükteli nasihatin yer aldığı Mahirane Söylemler ve -hikâyeden şiire sızan- Susamak, Depremle Yaşamak ve Kazalar geliyorum Demez kitaplarımı mutlaka okumanızı ve evlatlarınıza okutmanızı samimi olarak tavsiye ediyorum. 536 5681141 No.lu telefondan iletişime geçerek, (150 TL) benden imzalı olarak temin edebilirsiniz.