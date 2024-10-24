Son yıllarda yapılan spor yatırımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kırıkkale'de düzenlenen "17. Anadolu Spor Ödülleri" töreninde "Yılın Spora en fazla katkı veren Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "17. Anadolu Spor Ödülleri" töreni İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilirken Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın spora yaptığı yatırımlar ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımının Süper Ligde 2. olması nedeniyle "Yılın İl Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan gibi ünlü isimlerinde ödül aldığı gecede Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın adına ödülü Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Yağbat aldı.

Spor camiasının önemli isimleri, federasyon başkanları ve spor programlarının da ödüller aldığı gecede kısa bir konuşma yapan İsmail Yağbat yapılan çalışmaların ve bu çalışmaların ödüle layık görülmesinin çok anlamlı olduğunu ifade etti. Sporcu Şehri, Spor Şehri Çorum vizyonu ile yola çıktıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat "2019 yılında bizler yola "Sporcu Şehri Çorum, Spor Şehri Çorum" vizyonu ile yola çıktık. Belediye başkanımız hem profesyonel spora hem de amatör spora mevzuatların ve imkanların yettiği ölçüde destek veriyor. Yapmış olduğumuz bu yatırımların, çalışmaların meyvesini her alanda, her branşta almaya gayret ettik. Spor gençlerin ve toplumun gelişmesine ne kadar önemli bunu hepimiz biliyoruz. Bizler gençlerimizi ihmal edersek, sporun gençlerimiz üzerinde iyileştirici ve rehabilite edici etkisini gözden kaçırırsak, emek harcadığımız şehirlerin maalesef o gençler tarafından yok edildiğini görürüz. Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü gibi köklü bir kulüp tarafından ödüle layık görülmek bizleri çok mutlu etti. Ben hem Kırıkkalegücü Spor Kulübümüze hem de bizleri bu ödüle layık gören spor camiasına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.