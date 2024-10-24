Türkiye’de son olarak Ahlatcı Çorum FK’da Teknik Direktör olarak görev yapan Mert Nobre Makedonya Süper Lig takımlarından Gostivar ile anlaştı.

Brezilya’dan Türkiye’ye transfer olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, Erzurumspor ve son olarakta Gençlerbirliği takımlarında forma giydikten sonra Türk vatandaşı olan Mert Nobre Gençlerbirliği ve Altay kulüplerinde antrenör olarak görev yaptıktan sonra 22-23 sezonunda Çorum FK’da iki ay görev yaptıktan sonra bırakmıştı.

Makedonya Süper Liginde mücadele eden ve sahibi Türk olan Gostivar takımında Sportif Direktör olarak bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Musa Sow görev yapıyor.