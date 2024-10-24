Cumartesi günü Çorum FK ile deplasmanda karşılayacak olan Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Recep Karatepe yönetimindeki çalışmada Çorum FK maçının oyun taktiğini yapan kırmızı siyahlı takımda üçlü turnuva sonunda kazanan takımın sevinci görülmeye değerdi.

Kırmızı Siyahlı takımın tecrübeli futbolcusu Aosman’a antrenman öncesi doğum günü kutlaması yapıldı.

30 yaşına giren tecrübeli futbolcunun doğun gününü kutlayan ilk isim kaptan Jimmy Durmaz oldu pastayı kendi elleri ile takım arkadaşına yedirdi.