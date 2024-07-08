Kardeşler Manavı, kaliteli sebze ve meyveyi uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.

Cemilbey Caddesi’nde ve Alaeddin Cami yanında iki şubesi ile hizmet veren Kardeşler Manavı, müşterilerine meyve ve sebzenin en iyisini sunmak düşüncesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Kardeşler Manavı, kaliteli ürünü uygun fiyata satma anlayışından da taviz vermiyor.

Kardeşler Manavı sahipleri Ayhan Akyıldız ile Resul İsmail Erikli, “Firma olarak müşterilerimize taze sebze ve meyveyi uygun fiyata verme düşüncesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı hareket ediyoruz” dediler.

Yaz aylarında çokça tüketilen karpuz ve kavunda da bir marka olduklarını dile getiren Akyıldız ve Erikli, “Vatandaşlar hem biraz olsun serinlemek hem de sağlıklı bir yaşam için kavun ve karpuz tüketimine önem veriyor. Bizde en kaliteli kavun ve karpuzları müşterilerimizin ağız tadına sunuyoruz” ifadelerini kullandılar.

Kardeşler Manavı-1 Cemilbey Caddesi’nde Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni (Eski SSK Hastanesi) geçince sağda, Kardeşler Manavı-2 ise Alaeddin Cami karşısında faaliyetlerine devam ediyor.