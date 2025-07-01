Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, tır ve kamyonların şehir içinde gelişigüzel park edilmesine tepki göstererek, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Tarık Aktaş, “Azerbaycan Caddesi ile Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesinin kesiştiği yere çok sayıda tır ve kamyon park etmektedir. Burada oyun oynayan çocuklara tehlike oluşturmakta, ayrıca buranın yolunun yarı asfalt, yarı kum ve toprak olmasından dolayı aşırı toz olmakta ve evlerde ciddi anlamda rahatsızlık vermektedir. Son günlerde mahalle sakinleri sıkıntılar yaşamaktadır. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatler buraya park etmek için gelen tır ve kamyonlar aşırı gürültü yaptığından dolayı rahatsızlık vermektedir. Konuya çözüm bulunacağına canı gönülden inanmaktayım” dedi.

Aktaş, tır ve kamyonların şehir merkezine değil, daha müsait alanlara park edilmesinin sağlanmasını talep etti.