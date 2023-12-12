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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, önceki gün hayatını kaybeden Çorumlu Jandarma Uzman Çavuş Abdussamet Kıyıklık’ın vefat haberinin basına yansıtılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bu tarz haberlerin ilgili kurum ve kuruluşlara teyidinin yapılmadan yayınlanmaması gerektiğinin altını çizen ve hassasiyetini dile getiren Galip Deniz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir haber sitemiz şehit haberi yaptığında daha ilimizde hiçbir kurumun haberi yoktu daha sonraki haberlerde maalesef farklı şekilde verilmeye başlandı. Elbette her iki haberde çok ama çok üzücü. Ancak şehit haberi ile bir askerin vefat haberi çok farklıdır. Şehit haberi öyle basit bir haber değildir. Kamuoyunu ve aileyi farklı bir beklentiye sokmaktadır. Bu beklenti bugün olduğu gibi çıkınca da maalesef hem kurumlarımızı hem de aileyi sukutu hayale uğratmakta. Bu kez ilgili kurumlara tepkiler başlamaktadır. O yüzden sizlerden istirham ediyoruz. Haberi yetkili kurumlardan teyit etmeden lütfen ama lütfen “şehit geliyor” diye haber yapmayın.

Malumunuz bu haberin etkisi toplumda çok farklı yankılanıyor. Aksi hallerde maalesef bugün olduğu gibi farklı haberler izliyoruz. Birde o haberi okuyan ailenin halini düşünün. “Oğlum şehit olmuş” derken olayın gerçeğini öğrenmenin ailede yaşattığı olumsuzluğu ve kırıklığı düşünün. Tekrar rica ediyorum. Teyit etmeden şehit haberi yapmayın hem kendinizi hem de ilgili kurumları zor durumda bırakıyorsunuz.”