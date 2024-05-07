‘Türkiye’nin PKK Terörizmiyle Mücadelesi (1984-2024) konulu panele katılan Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi (TERAM) Başkanı Erol Başaran Bural, Türkiye’nin PKK terör örgütü ile mücadelesinin 40 yılı geride bıraktığını belirterek; ‘Türkiye PKK ile mücadelede büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdi’ dedi

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi işbirliğinde ll. Terörizm ve Radikalleşme İle Mücadele Kongresi'nin açılış programı bugün gerçekleştirildi.

‘Türkiye’nin PKK Terörizmiyle Mücadelesi’ (1984-2024) konulu başlıklı kongreye Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Rektör Yardımcısı Eşref Savaş Başcı, TERAM Başkanı Erol Başaran Bural, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, akademisyenler, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sami Kiraz’ın yaptığı panelin konuşmacılığını ise eski Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TOBB ETÜ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya, Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi’nden (TERAM) Prof. Dr. Serhat Erkmen, TOBB ETÜ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nihat Ali Özcan yaptı.

Panelde Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan; ‘Güvenlik Diplomasisi ve Terörizmle Mücadelede Uluslararası İşbirliğinin Turnusol Kağıdı: PKK’, Doç. Dr. Nihat Ali Özcan; ‘PKK ile Mücadelenin Dönüşümü ve Politik Kaos’, Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya; ‘Geçmişten Geleceğe Terörle Mücadelede Kavramsallaştırma ve PKK Örneği’, Prof. Dr. Serhat Erkmen; ‘Türk Akademisinde PKK Terör Örgütüne Yönelik Akademik Çalışmaların Durumu’ başlıklı sunum yaptı.

Kongrenin temel amacının PKK terör örgütüne odaklanarak Türkiye’deki terörizm olgusunu ve terörizm ile mücadeleye akademik açıdan incelemek olduğunu belirten TERAM Başkanı Erol Başaran Bural;

“PKK ile resmi mücadele Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde ilk planlı, eş zamanlı ve kapsamlı terör eylemini düzenledi. Daha öncesinde küçük çaplı eylemleri vardı. Bu nedenle PKK eylemleri söz konusu olduğu zaman genellikle Eruh ve Şemdinli saldırıları milat olarak kabul edilir. PKK’nın ilk saldırısının ardından geçen 40 yılın ardından terör örgütü her açıdan kendisini dönüştürdü. Türkiye, Irak, Suriye ve İran’ın yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu’da da yapılandı. Başka örgüt ve devletlere taşeronluk yapan örgüt haline geldi. Defalarca yöntem, taktik, strateji değiştirdi. Hatta ilk ortaya çıktığı dönemdeki ideolojik eylemlerini bir kenara bırakarak günümüzde çok daha farklı söylemlerde bulunmaya başladı. Bununla birlikte Türkiye’de PKK ile mücadelede büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdi.” ifadelerini kullandı

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı kongrenin, barış şehri Çorum'da yapılıyor olmasının oldukça anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, bu çalışmaların niteliğinin ve sayısının artarak devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.