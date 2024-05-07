AK Parti İl Gençlik Kolları ve Hitit Üniversitesi ÜNİAK Kulübü İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, "Say Stop" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen SayStop" yürüyüşü Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde gerçekleştirildi.

Toplanan öğrenciler, ellerindeki dövizlerle "Say Stop" sloganları atarak yürürken, yürüyüş, kampüs içindeki tamamlandı.

Burada basın açıklaması yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Onur Civan, “AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri ırkları, renkler ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze’deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Bizlerde vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları ve Hitit Üniversitesi ÜNİAK Kulübü olarak Gazze’de yaşanan katliama karşı yüzlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz “Say Stop” eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimize ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz” dedi.

Yürüyüşe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, il genel meclis üyeleri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.