AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, “AK Parti kadroları olarak vereceğimiz çok hizmetler var. Bu hizmetleri verirken de her bir teşkilat mensubumuzun enerjisinden faydalanarak en üst seviyede hizmetleri sunmaya çalışacağız. Kardeşlik hukukumuzu koruyarak inşallah hep birlikte el ele vererek Çorum'a daha iyi hizmetler yapacağız” dedi.

Yazılı açıklama yapan Milletvekili Ahlatcı, teşkilat mensupları ile bir araya gelerek yapılacak çalışmalarla ilgili her zaman istişare içerisinde olduklarını belirterek, bundan sonrada aynı şekilde çalışacaklarını söyledi.

Her kademedeki parti teşkilatları ile omuz omuza vererek Çorum için birlikte çalışacaklarının altını çizen Ahlatcı, “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Milletimize, hemşerilerimize yapacağımız hizmetleri konuşuyoruz. Bundan sonra toplumun her kesimi ile değişik zamanlarda bir araya gelerek ortak akıl çerçevesinde şehrimiz için birlikte çalışmaya üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin eser ve hizmet siyaseti yaptığını ifade eden Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor, AK Parti demek aile demek eser ve hizmet siyaseti demek. Geride bıraktığımız yıllara bakacak olursak; yapılamaz, hayal denilen birçok projenin altında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkasında dik duran AK kadroların imzası var. Bizlerde teşkilat olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, partimizin mesajını bütün hanelere bütün iş yerlerine vatandaşlarımıza ulaştıracağız” açıklamasında bulundu.