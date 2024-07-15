15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim okunarak 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Törene katılan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı törende protokol üyeleri 15 Temmuz sergisini gezerek, sergi hakkında bilgi aldı.

Törene, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi partilerin il başkanları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.