Okul Sporları Liseli Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında sekiz kupadan üçü Çorum’a geldi.

Kızlarda Çorum Pınar Koleji Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken erkeklerde ise Çorum Spor Lisesi finalde kaybederek ikinci olurken Çorum Pınar Koleji takımı ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

13-15 Şubat tarihlerinde Aydın’da yapılan Liseli Gençler Türkiye Şampiyonasında erkekler ve kızlarda 24’er takım mücadele etti.

Çorum Özel Pınar Anadolu Lisesi kadın takımı Antrenör Mesut Kuşgöz yönetiminde Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Nehir Bolat ve Elif Kaya’dan oluşan kadrosu ile mücadele ettiği Türkiye finallerinde gruptan birinci olarak çıktığı ana tabloda Muğla Gazi Anadolu Lisesi’ni ardından Amasya Alptekin Anadolu Lisesi’ni 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Özel İnegöl Okyanus Anadolu Lisesi’ne 3-1 yenilen temsilcimiz diğer eleme turunda Ankara Özel Ana Aradolu Lisesi’ni 3-0 yenerek finale yükseldi.

Finalde yarı finalde kaybettiği Özel İnegöl Okyanus Anadolu Lisesi ile bir kez daha karşılaşan temsilcimiz bu kez rakibini aynı skorla 3-1 yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Erkeklerde Çorum Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenleri Osman Karakaş ve Yusuf Biçer yönetiminde Arda Kekillioğlu, Abdullah Gürbüz, Abdurrahman Gürbüz ve Safa Emin Karayel’den oluşan kadrosu ile grup maçlarının ardından ana tablo maçlarına yükselen iki Çorum takımı Spor Lisesi ile Pınar Koleji takımları yarı finalde karşı karşıya geldiler.

Yarı final maçını 3-1 kazanan Spor Lisesi finale yükseldi. Final maçında grup maçında 3-1 yenildiği İstanbul Özel Birikim Koleji ile bu kez Türkiye finalinde karşılaştı.

Rakibine yine aynı skorla 3-1 yenilen Çorum Spor Lisesi masa tenisi erkek takımı Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çorum Özel Pınar Kolej erkek takımı ise antrenörler Derya Bilgili ve Sedef Kuşgöz Hamza Deniz Onat, Yiğit Furkan Şimşek, Ege Bolat ve Halil İbrahim Zer’den oluşan kadrosu ile grup ve ana tabloda iki maçını kazanarak yükseldiği yarı finalde Çorum Spor Lisesi’ne yenilerek Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.