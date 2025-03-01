50 gün önce Arifegazili’de geçirdiği trafik kazasının ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi Yoğun Bakın Servisi’nde tedavi gören emekli öğretmen Selahattin Keleş (79) hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Özgül Keleş, Özge Keleş ve Hakan Keleş’in babaları,Bilal Keleş ve Celalettin Keleş’in amcaları Selahattin Keleş’in cenazesi, Cumartesi günü Akşemseddin Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.
Editör: Atila Çiğdem