Çorum'un Dodurga ilçesinde semaverden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, çevredeki ahşap evlere sıçramadan söndürüldü.

Doğu Mahallesi Özcan Sokak'ta Necati Madan'a ait ahşap evin bahçesinde yakılan semaverden çıkan kıvılcımlar nedeniyle evin müştemilat bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ahşap evlere sıçramadan söndürdü.

Alaca’da Gazze’ye destek kampanyasına büyük ilgi
Alaca’da Gazze’ye destek kampanyasına büyük ilgi
İçeriği Görüntüle

Yangın nedeniyle müştemilatta hasar oluştu.

Editör: Anadolu Ajansı