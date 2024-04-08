Sporcu Eğitim Merkezi Sporcuları iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen iftar programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan ve antrenörlerin katılımı ile yapıldı.

İftar sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporculara gönderilen spor malzemeleri dağıtıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar iftar ve malzeme dağıtım töreninin ardından yaptığı konuşmada, Sporcu Eğitim Merkezlerinin ülke sporunun gelişimi için son derece önemli olduğunu belirterek bu merkezlerin geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştireceğine inandığını belirterek sporculardan bu imkanları en güzel şekilde değerlendirerek çok daha fazla çalışmalarını istedi.