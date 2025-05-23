Eğitim sendikalarının yetki mücadelesi sona erdi. Her iki sendikanın başkanları da yetki sürecinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundular.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Çorum Merkez ilçede yeniden yetkili sendika olduklarını belirterek, “Türk Eğitim-Sen bugün imzalanan 2025 yılı tutanaklarına göre en yakın sendikaya 47 fark atarak Çorum Merkez ilçede yetkili sendika olmuştur. Bu başarı uzun zamandır verilen bir mücadelenin eseridir” dedi.

Şube yönetimine, iş yeri temsilcilerine, kadınlar komisyonuna ve üyelerine teşekkür eden Selim Aydın, “Bizler Türk Eğitim-Sen olarak ilkeli ve kararlı olarak duracağız, durmaya devam edeceğiz ve daha da büyüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş ise Çorum genelinde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri konulunda toplam 3145 üye sayısına ulaşarak il genelinde yetkili sendika olduklarını ifade ederek, “2024 yılı mutabakatına göre toplamda 60 üye artışı sağlamış ve en yakın sendika ile aramızdaki farkı da 41'den 86'ya yükseltmiş olduk. 2024'ten 2025'e geçişte yaşanan ilkler, Çorum'da 2 Şubesi olan tek sendika, üye sayısını bir önceki yıla göre en fazla artıran sendika ve yetkili alan sayısını artıran tek sendikayız.(Ortaköy ve Dodurga). Bu başarı hiç kuşkusuz bize inanan, güvenen üyelerimizin teveccühüdür. Sendikacılığı sadece Mayıs ayında sayısal veri üzerine kurgulamadan, ilkesel değerlerinden vazgeçmeden, üyesine hizmeti önceleyerek sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Okumuş, desteklerinden dolayı ilçelerdeki ve üniversitedeki görev yapan eğitim çalışanı üyelerine, iş yeri temsilcilerine, ilçe teşkilatına, kadın komisyonuna ve yönetim kuruluna teşekkür etti.