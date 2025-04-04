Ulukavak Mahallesinde faaliyetini sürdüren Ses Dil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününü kutladı.

Kurum Müdürü Esin Kara yaptığı açıklamada otizm ile ilgili bilgiler vererek, “Doğuştan var olan yaşamın ilk üç yılında belirginleşen sosyal-iletişim alanda belirgin yetersizlikleri olan sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları ile seyreden bir bozukluktur” dedi.

Kara, otizmli çocukların toplum tarafından kabul görmesi gerektiğini ve hayatın her alanında yer alabileceklerini ifade ederek, “Bugün ve her gün otizmli bireylerin yanında olalım. Küçük bir anlayış, büyük bir fark yaratır” şeklinde kaydetti.

Kutlama programında otizmli çocuklar palyaçoların düzenlediği yarışmalara katıldı, yüz boyaması yaptılar ve dans ederek gönüllerince eğlendiler. Etkinliğin sonunda ise yaş pasta kesildi.