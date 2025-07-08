İl Sağlık Müdürlüğü gerek açtığı stantlarda gerekse polikliniklerde anne adaylarına sezaryenin riskleri ve normal doğumun faydaları hakkında bilgilendirme yapıyor.

Tıbbi gereklilik olmadıkça sezaryenin yapılmaması gerektiğinin vurgulandığı stantlarda bu cerrahi müdahalenin yalnızca gerekli durumlarda kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Sezaryenin tıbben gerekli olmadığı halde uygulanmasının anne ve bebek üzerinde kısa ve uzun vadeli sağlık risklerini artırdığının vurgulandığı stantlarda, bu riskler arasında, enfeksiyon, kanama, iyileşme süresinin uzaması, ameliyat sonrası ağrı, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve sonraki gebeliklerde, gebeliğe bağlı risklerin artmasının yer aldığı ifade ediliyor.

Ayrıca sezaryen ile dünyaya gelen bebeklerde solunum sıkıntıları ve anne sütüyle beslenmede gecikme gibi olumsuz etkiler olma ihtimalinin normal doğuma göre daha yüksek olduğu da ifade edildi.